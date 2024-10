Apple pensa a occhiali smart e AirPods con fotocamera: in arrivo (forse) nel 2027

Che Apple avesse intenzione di realizzare i suoi primi occhiali smart, già si sapeva da tempo. Alcuni report suggeriscono addirittura che, tali occhiali, siano già effettivamente in lavorazione. Ma non si tratterebbe dell’unica novità: tra i progetti dell’azienda, infatti, ci sarebbe quello di sviluppare un modello di AirPods dotato di… fotocamera.

Quattro prodotti in arrivo, ma c’è attesa per il 2027

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il team dietro Apple Vision Pro starebbe lavorando a una serie di nuovi prodotti con “maggiore appeal”. Almeno quattro all’orizzonte, tra cui un visore Vision di fascia bassa in arrivo per il prossimo anno e un Vision Pro di seconda generazione con un chip più veloce, previsto per il 2026.

È per il 2027, tuttavia, che vedremo la vera novità. Gurman afferma che il gruppo sta lavorando su occhiali smart e AirPods con fotocamere. Pare che Apple abbia deciso di intraprendere questa strada per evitare di sprecare miliardi di dollari di investimenti fatti per sviluppare la tecnologia di intelligenza visiva del suo Vision Pro. Tanto vale utilizzarla su prodotti nuovi, insomma, come appunto gli smart glasses.

Apple vuole cavalcare l’onda dell’interesse?

La serie iPhone 16 sarà, presumibilmente, compatibile. Ma, stando ai report, l’azienda vorrebbe estendere la capacità di Vision Pro a più prodotti. Non è chiaro quali, o come possa questa tecnologia svilupparsi in tal senso. Quel che è certo è che mentre Google Glass ha reso popolare per la prima volta il concetto, i più recenti sviluppi – in particolare legati agli occhiali intelligenti di Meta – hanno scatenato una nuova ondata di interesse verso questo prodotto.

Forse Apple vuole cogliere l’opportunità e cavalcare l’onda di entusiasmo che circonda questi prodotti. Gli smart glasses di Apple potrebbero includere altoparlanti e microfoni integrati, nonché telecamere capaci di interfacciarsi all’Intelligenza Artificiale, per scansionare ciò che vediamo con i nostri occhi.

Un altro potenziale prodotto in fase di sviluppo sono gli AirPods con fotocamera. A quanto pare, Apple starebbe già esplorando l’idea di aggiungere sensori fotografici a bassa risoluzione ai suoi auricolari più venduti: potrebbero essere utilizzati per “catturare dati, che verrebbero elaborati tramite AI per assistere le persone nelle loro routine quotidiane”. Per ora, non c’è ancora nulla di ufficiale. E non è escluso che questi prodotti possano non vedere mai la luce.