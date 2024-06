Apple Pencil Pro è già in OFFERTA su Amazon!

Sei un professionista della grafica o uno studente che cerca il massimo dalla tecnologia per le sue esigenze creative? Allora non puoi farti scappare l’offerta imperdibile sull’ultimissima Apple Pencil Pro. Presentata qualche giorno fa e compatibile con i nuovi iPad Pro (M4) ed iPad Air (M2), puoi già pagarla il 7% in meno su Amazon, ossia 139,00€!

Tutte le caratteristiche di Apple Pencil Pro

Questa è la Apple Pencil più evoluta e si deduce da tantissime novità, come l’introduzione di gesti intuitivi e feedback aptico, che permettono di cambiare strumento o regolare l’angolazione del tratto con una semplice pressione. Inoltre, tecnologia proprietaria di Apple garantisce una risposta millimetrica al tuo tocco, offrendo un controllo senza precedenti. La sensibilità alla pressione e all’inclinazione consente di regolare il tratto dei disegni proprio come con una matita o una penna tradizionale, mentre l’inclinazione permette di ottenere effetti di sfumatura e ombreggiatura realistici.

L’Apple Pencil Pro è dotata di doppio tocco e gesture personalizzabili, che permettono di velocizzare il lavoro attraverso comandi e scorciatoie intuitivi.

Questa versione gode di aggancio magnetico e la ricarica wireless che rendono l’abbinamento e la ricarica semplici e sicuri, eliminando la necessità di cavi ingombranti. Inoltre, la durata della batteria eccezionale consente di disegnare, scrivere e annotare per ore senza preoccuparsi di ricaricare frequentemente.

Con l’Apple Pencil Pro, il tuo iPad si trasforma in una vera e propria tela, utile anche per le firme digitali e le annotazioni su PDF. Potrai esplorare le tantissime app disponibili sull’App Store dedicate a disegno, grafica, produttività e molto altro, ogni app diventa un potente strumento per esprimere la tua creatività.

Migliora la produttività definitivamente con Apple Pencil Pro in accoppiata al tuo nuovo iPad Pro (M4) o iPad Air (M2). Pagala solo 139,00€, grazie allo sconto Amazon!