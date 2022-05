Apple Pencil è troppo cara? Prova questa alternativa a soli 29€

Se avete comprato da poco un iPad e volete provare le potenzialità di una Apple Pencil senza spendere la cifra richiesta dall’azienda, abbiamo una pratica soluzione che fa al caso vostro. Parliamo di una stilo capacitiva realizzata dal brand KECOW e che vanta oltre 9000 recensioni positive su Amazon: praticamente, affidabile è dire poco.

Presenta un design identico a quello della versione originale, ma ha un pulsante per l’accensione e lo spegnimento (ovviamente non c’è il chip di Apple) e costa solo 28,99€. Capite bene che si risparmiano 100€ rispetto alla Pencil.

Pencil di KECOW: perché acquistarla al posto della Apple Pencil

In primo luogo segnaliamo che è super compatibile con tutti gli iPad prodotti dal 2018 al 2021, con quelli di 7° generazione, con i vecchi Mini ma anche con i nuovi Pro. Certo, non sarà possibile scrivere su iPhone, Android, Microsoft o vecchi tablet della mela.

Lo stilo ha delle puntine con gommini da 1,0 mm con una superficia resistente all’abrasione e all’acqua e sono sensibili fino al 98%: non dovete temere di graffiare lo schermo del vostro iPad. All’interno c’è anche un guscio protettivo che serve per evitare eventuali danni alle puntine della pencil di KECOW.

Prestazioni al top grazie alla latenza di 0,1 secondi e alle funzioni magnetiche: si appoggia sul dorso del tablet come quella di Apple e offre una sensazione naturalissima. È ottima per prender appunti, disegnare, inviare email e molto altro ancora. È sensibile alla pressione (in base a come la inclinate cambierà il tratteggio della linea prodotti e infine sappiate che supporta un’autonomia di 20 ore con un uso continuo. Si ricarica in un’ora e trenta minuti.

Per soli 28,99€ è da comprare subito su Amazon, perché è un’occasione unica per poter provare le potenzialità di una penna capacitiva su un tablet di casa Apple e risparmiando qualcosina. Fate presto prima che terminino le scorte.