Apple Pencil 3 sta per arrivare e sarà RIVOLUZIONARIA

La nuova Apple Pencil 3 sarà, secondo quanto si apprende da recenti indiscrezioni emerse in rete, rivoluzionaria. Pare infatti, che verrà dotata di punte magnetiche intercambiabili. Andiamo con ordine e cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito.

Al momento Apple vende la Apple Pencil di seconda generazione per diversi dispositivi: iPad Pro, Air e mini. Quella di prima invece, ancora in listino per iPad (2021) e (2022), costa 108,00€ ed è validissima. Si parla da tempo dell’arrivo di un terzo modello ma ad oggi non abbiamo visto nulla di concreto; piuttosto, da nuovi brevetti emersi sul web, scopriamo che la Pencil potrebbe giungere insieme ai primi tablet con schermo OLED nel corso del 2024.

Apple Pencil 3 avrà la punta intercambiabile magnetica

Stando a quanto afferma il leakster Majin Bu, scopriamo che la Apple Pencil di terza generazione verrà dotata di punte magnetiche intercambiabili; questo potrebbe rappresentare un aggiornamento significativo rispetto alla versione attuale che ha solo un pennino sostituibile quando si consuma.

Avendo più puntine però, gli utenti potrebbero personalizzare la Pencil in base ai propri scopi, ai diversi usi e non solo: magari una potrebbe essere dedicata alla scrittura, una al disegno tecnico, una alla pittura e così via. Potrebbe anche essere una buona mossa per sostituire le punte quando si rompono. Dal tweet di Majin Bu vediamo anche tre esempi di come potrebbero apparire questi accessori per la penna di Apple, differenti per spessore e dimensioni della punta.

In passato, nel 2021, Apple ha registrato un brevetto per pennini intercambiabili quindi è del tutto plausibile che questo rumor sia veritiero. I nuovi modelli di iPad potrebbero giungere nel 2024, contestualmente all’avvengo della tecnologia OLED sugli schermi dei tablet premium. Lecito aspettarci la nuova Apple Pencil 3 insieme a questi prodotti, ma ad ora è solo un’indiscrezione che vi invitiamo a prendere con “un pizzico di sale”. La matita potrebbe anche avere un’autonomia maggiore, fra le altre cose.

Nelle notizie correlate, la Apple Pencil di prima generazione per iPad (2022) è in sconto su Amazon a 108,00€, spese di spedizione incluse, con in omaggio l’adattatore USB Type-C.

