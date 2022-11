Apple offre due mesi di abbonamento GRATIS con Apple TV+

In queste ore apprendiamo una notizia molto curiosa e interessante. Scopriamo che Apple offre due mesi di abbonamento gratuito ad Apple TV+ insieme al nuovo documentario di Selena Gomez.

Iniziativa molto bella quella di cui vi parliamo oggi; l’OEM della tecnologia di Cupertino ha appena stretto una profonda partnership con l’attrice Selena Gomez. Il film si chiama “My mind and me” e mira a promuovere la storia della cantante da un punto di vista innovativo. Per celebrare il lancio di questo prodotto audiovisivo, l’azienda ha deciso di offrire un abbonamento gratis di due mesi alla sua piattaforma. Di risposta, la Gomez ha anche condiviso questa promo con i suoi follower su Twitter.

Apple TV+: due mesi gratuiti offerti da Apple

Ad oggi, i giorni di prova gratuita per il servizio di Apple TV+ sono solo sette. Una volta terminato il tutto, bisogna pagare una quota mensile fissa. Solo chi compra un nuovo gadget della mela (come l’iPad in questione) ha diritto a ben tre mesi di prova gratis. All’interno del servizio ci sono show esclusivi come Ted Lasso, Servant, See, The Morning Show e molti altri. Volendo, i due mesi offerti dalla Gomez si possono ottenere da Twitter, dall’account della cantante/attrice. Il codice promozionale è valido fino al 2 dicembre e l’abbonamento si rinnoverà in automatico, se non lo toglierete voi o se non vi ricorderete di disattivarlo.

Il documentario “My mind and me” di Selena Gomez parla degli ultimi sei anni della vita della donna; si parla dei problemi di salute mentale che ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo, la relazione finita con l’attore Justin Bieber e il trapianto di rene. Insomma, un lavoro molto intimo e molto importante per la ragazza.

