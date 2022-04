Apple: nuovi brevetti per lo sviluppo del primo visore AR/VR

Apple ha appena inserito una serie di nuovi brevetti relativi al suo primo (futuro) visore per la realtà mista; intanto, apprendiamo che lo sviluppo del suddetto dispositivo sembra essere iniziato. Ma cosa è emerso in queste ore?

Leggiamo sempre più spesso di nuovi dettagli relativi al visore per la realtà aumentata/mista del colosso di Cupertino. Stando a quanto riferisce il portale PatentlyApple, sembra che l’ufficio dei patent americani abbia concesso alla mela due nuovi brevetti.

Visore di Apple: ecco cosa è emerso

Da una parte, troviamo un frontalino del dispositivo montato sulla testa (HMD) che sembra usare un rivestimento specchiato unidirezionale a infrarossi. Potrebbe essere simile agli occhiali da sole o da sci che vengono usati appunto d’estate o negli spot invernali. Con questi sul volto, non sarà possibile vedere gli occhi dell’utente. Si legge infatti:

Lo specchio unidirezionale trasparente agli infrarossi può essere formato da uno strato di materiale supportato da una struttura di supporto montata sulla testa o da un’altra struttura di supporto.

Fra le altre cose, ci saranno dei componenti ottici per il visore di casa Apple: una fotocamera a luce visibile, un terminale in grado di emettere luce ad infrarossi ed un lettore apposito. Certo, l’headset dell’OEM di Cupertino servirà per vedere la realtà con “un occhio nuovo”, ma gli altri non saranno in grado di vedere gli occhi della persona che lo indosserà. Non sarà possibile essere scansionati dalle videocamere, dai sistemi di riconoscimento e via dicendo.

Il secondo brevetto invece, riguarda il sistema di ricarica dello stesso; dovrebbe esserci un pannello sopra un display, con un device in grado di accumulare energia e bobine di ricezione. Ad ogni modo, sono in tanti a pensare che questo prodotto non vedrà mai la luce del sole. Voi cosa ne pensate?

Se intanto volete provare un headset per il metaverso e per il gaming VR vi suggeriamo l’Oculus Quest 2: 499,98€, con valigetta inclusa, nella versione da 256 GB.