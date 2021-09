Apple: nuove funzioni in Keynote, Pages e Numbers

Apple aggiorna la sua suite di prodotti software per il lavoro; arrivano le innovative features che agevolano lo smart working in Keynote, Pages e Numbers. Dagli strumenti per le presentazioni, alla condivisione rapida dei file sul telefono, alle tabelle pivot multipiattaforma. Vediamo insieme quali saranno le novità.

Quali sono le novità della suite iWork di Apple?

La classica suite iWork di Apple è appena stata aggiornata; la compagnia di Cupertino ha introdotti opzioni e caratteristiche utile e necessarie allo smart working e al lavoro da remoto. Ora, tutto il workflow è ancora più veloce, immediato e divertente.

In Keynote troviamo presentazioni più divertenti e coinvolgenti, mentre Pages consente di modificare i dati direttamente da un iPhone di vecchia o nuova generazione. Infine Numbers permette di utilizzare le tabelle pivot per l'analisi dei dati.

Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing dell'azienda, ha così dichiarato:

In ufficio, a scuola o in smart working, le persone amano usare Keynote, Pages e Numbers perché offrono funzioni potenti, semplicità d’uso e un’esperienza integrata su iPhone, iPad e Mac. Oggi queste app diventano ancora più potenti e versatili, grazie a nuove funzioni per la collaborazione e la produttività che permettono a chiunque di creare presentazioni più personali ed efficaci, di lavorare facilmente su iPhone e, per la prima volta, di sfruttare appieno le tabelle pivot su dispositivo mobile.

Keynote: cosa cambia?

In Keynote troviamo nuovi strumenti per le presentazioni; si può utilizzare la camera frontale di iPhone, Mac, iPad e gli utenti avranno a disposizione anche delle video live. Ci sono ottime features per le lezioni, per la dad, i video tutorial e molto altro altro. Si possono collegare le fotocamere esterne al portatile/desktop con MacOS.

Con la nuova modalità “multi-presentatore”, tutti possono gestire una presentazione condivisa. Volendo, si possono muovere le diapositive a turno.

Pages si aggiorna con un occhio di riguardo per iPhone

Oggigiorno sempre più persone studiano e leggano da iPhone, pertanto Pages adesso ha una migliore UI che rende più agevole la lettura e la modifica di un file da device mobile.

Con “Vista schermo” viene mostrato il testo in automatico, immagini e molto altro ancora. Il testo si ingrandisce per facilitare la lettura e le foto si adeguano alle dimensioni dei pannelli dei telefoni.

Numbers: arrivano le tabelle pivot

Numbers è una delle migliori applicazioni per il calcolo dei dati; il merito è dell'interfaccia intuitiva e l'ampio utilizzo di grafici. Co le tabelle pivot ci sono pochi passaggi da compiere per organizzare i propri valori:

occorre selezionare ciò che si vuole includere;

scegliere come raggruppare il tutto;

riepilogare i dati;

accedere a tutti i valori nell'area laterale.

L’utente sarà in grado di condividere il lavoro con altri contatti di lavoro o di importare ed esportare le tabelle in Excel di Microsoft.

I grafici a Radar sono la vera novità di questo softwware pensato per il calcolo; permette di confrontare a colpo d'occhio le variabili multiple evidenziando subito le differenze, gli scostamenti e le somiglianze.

Dulcis in fundo, iWork 2021 supporta le funzioni per la traduzione istantanea introdotta con iOS 15. Pages, Numbers e Keynote sono presenti sullo store o gratuitamente con l'acquisto di un nuovo PC/tablet/iOS. L'update è già disponibile