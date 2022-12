Apple non ha ancora deciso il design di iPhone 15 (RUMOR)

Apple non ha ancora deciso quale sarà il design del futuro iPhone 15 (o 15 Pro, n.d.r). Si dice che la compagnia stia lavorando ancora alle modifiche dell’estetica dei flagship next-gen: ma cosa è emerso ad oggi?

Parliamo già di iPhone 15, nonostante la serie del 2022 sia sul mercato da neanche due mesi e nonostante i device Pro siano ancora oggi introvabili. Abbiamo letto di numerose fughe di notizie sui terminali next-gen ma ad oggi l’estetica dei telefoni del 2023 è ancora avvolta al mistero. Ci sarà un nuovo disegno stilistico oppure no?

iPhone 15: un focus sul design?

Nel corso dell’ultimo periodo abbiamo letto di tutto e di più sui device del futuro. Abbiamo appreso che potrebbero avere una back cover con angoli stondati ma con un frame squadrato. Si parlava di un’estetica simile a quella dell’iPhone 5C, ma con materiali premium. Ciò dovrebbe servire ad aumentare la maneggevolezza in mano, ma ora, grazie alle informazioni del tipster LeaksApplePro, scopriamo che ha riferito a Forbes che Apple non è così sicura di voler apportare modifiche significative al design dei nuovi telefoni.

Come detto, nulla è stato scolpito nella pietra; tutto è ancora da vedere. Questo implica che l’aspetto finale dei nuovi iPhone 15 è ancora un mistero. Pensate che l’estetica di iPhone 14 Pro è stata messa in discussione fino a marzo di quest’anno. Probabilmente cambieranno i materiali, però: si parla del titanio per la struttura dei modelli Pro o, perlomeno, per l’Ultra. Ci troveremmo così dai front al melafonino più pregiato di sempre, nonché il più costoso, purtroppo. Vedremo la porta USB Type-C e dei pulsanti a stato solido che sostituiranno i classici tastino fisici. Noi, come sempre, vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con “un pizzico di sale”.

Intanto, vi segnaliamo che iPhone 14 è in super sconto su Amazon a soli 949,00€ con spese di spedizione gratuite.

