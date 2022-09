Apple: nel 2023 vedremo il nuovo Mac Pro, il MacBook Air 15" e non solo

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, sembra che nel 2023 conosceremo moltissimi nuovi dispositivi di casa Apple; pensiamo al MacBook Air da 15″, al nuovo Mac Pro con Apple Silicon Ultra, all’HomePod rinnovato e non solo.

Ci siamo: mancano pochissimi mesi al nuovo anno e adesso faremo la conoscenza dei nuovi laptop premium della mela, del rinnovato Mac Mini con M2, dell’iPad entry level di decima generazione e non solo. Adesso, all’interno della newsletter Power One, scopriamo che Gurman ha fatto un po’ di ipotesi sui gadget in arrivo nel 2023.

Apple: cosa aspettarci dall’azienda di Cupertino nel 2023?

Riportiamo di seguito le parole di Mark Gurman:

Il prossimo anno dovrebbe essere piuttosto ricco per Apple. Ci dovrebbe essere un MacBook Air da 15 pollici, il nuovo iMac M3, il Mac Pro, l’HomePod aggiornato, le cuffie Reality Pro e un iPad più grande. C’è anche il potenziale debutto del dispositivo combinato Apple TV, HomePod e FaceTime dell’azienda in arrivo alla fine dell’anno.

In primo luogo vedremo il famigerato Air da 15″ con SoC M2 che potrebbe accontentare una fascia di utenti consumer. Ci aspettiamo un iMac da 24″ (magari anche da 27″) con M3 e un Mac Pro con chip misteriosi. A parlare del famoso MB Air da 15″ ci ha pensato anche Ross Young, il noto analista di DSCC.

Sull’iMac M3 si sa veramente poco, invece, e ancora meno sul Mac Pro dalle prestazioni inaudite. Apple, durante un keynote di quest’anno, ha ricordato che ci sta lavorando, ma non ha fornito dettagli sulla tempistica di rilascio.

Non di meno, dovremmo vedere un HomePod di grandi dimensioni tutto rinnovato; potrebbe esere il chipset di Apple Watch Series 8, l’S8.

Sul visore o sugli Apple Glasses ci sono molti dubbi e perplessità; si dice che faranno la loro comparsa nel 2023, ma non ci sono verie prove a sostegno di ciò. Siamo solo riusciti ad avvistare il moniker del sistema operativo del wearable in questione: rOS, ovvero realityOS. Conterrà lenti di punta 4K e 8K, processore Apple Silicon M Pro e non solo.

Dulcis in fundo, potremmo assistere al debutto del primo iPad da 15″ pensato per la smart home. Dovrebbe essere in grado di combinare caratteristiche derivanti dalla Apple TV e dall’HomePod. Infine, si parla perfino di un iPad Pro da 14,1″ con miniLED e ProMotion.

