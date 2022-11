Apple Music Web: presto arriveranno anche i testi delle canzoni

In queste ore apprendiamo che presto appariranno i testi delle canzoni all’interno di Apple Music Web. Avete letto bene. La mela ha aggiornato il suo sito beta.music.apple.com svelando così, per la prima volta, il supporto per i testi anche sull’interfaccia desktop.

Apple Music Web: come funziona la nuova opzione?

In poche parole, se ascolterete un contenuto su Apple Music adesso, con un’opzione, vi basterà fare click in alto sul display per vedere comparire le scritte. Ovviamente il design della UI richiama moltissimo quello che c’è sull’app per iPhone, iPad e Mac, con le parole che scorrono a tempo con la canzone sul lato destro del pannello. Al momento si tratta di una beta ma presto potremmo vederla anche sul sito ufficiale music.apple.com quando l’azienda avrà terminato la fase di testing.

Ricordiamo che la società della mela offre un player Apple Music via desktop da circa tre anni, precisamente dal 2019. Il portale offre le medesime qualità, caratteristiche e funzioni che si trovano nella controparte per iOS. Dal sito poi, gli abbonati al servizio possono ascoltare la musica da qualsiasi device, anche se la riproduzione avviene nel browser (un po’ come avviene anche per Spotify, insomma).

Per vedere il web player e ascoltare le canzoni serve ovviamente un abbonamento completo ad Apple Music legato ad un account ID Apple. Così avrete libero accesso a tutta la libreria del negozio digitale, alle playlist e non solo.

