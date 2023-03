Apple Music Classical arriverà molto presto, finalmente

Sembra che finalmente il lancio di Apple Music Classical sia alle porte; il software dedicato agli amanti della musica classica potrebbe venir annunciato a breve. Di fatto, nell’ultima analisi svolta sul codice della beta 2 di iOS 16.4, scopriamo che il firmware è in fase di sviluppo finale.

Ma cos’è Apple Musical Classic?

Parliamo di un servizio in streaming interamente dedicato alla musica classica. Ne abbiamo sentito parlare per la prima volta, quando la mela ha acquisito la startup Primephonic diverso tempo fa. Adesso, secondo le ultime indiscrezioni e stando a quanto osservato nell’ultima beta del software per iPhone e iPad, scopriamo che il debutto è alle porte.

Dal codice della beta scopriamo che, per usufruire di Apple Music Classical, gli utenti avranno bisogno di aver installato sul proprio device Apple Music standard. Nel framework MusicKit si legge chiaramente:”Per ascoltare in ‌Apple Music‌ Classical, dovrai installare ‌Apple Music‌”.

Ad ogni modo, fate attenzione: al momento non c’è traccia del servizio nel software della mela per telefoni, ma questo non significa che non ci sarà in una prossima beta. Tutto può cambiare, al momento. Inoltre, nel 2021, l’azienda affermò che il servizio sarebbe arrivato entro la fine del 2022, ma considerando che siamo nel 2023, è evidente che ci siano stati dei ritardi nello sviluppo del progetto. Non c’è stata alcuna presentazione lo scorso anno, quindi ci aspettiamo una dichiarazione in uno dei prossimi keynote.

Inoltre, Apple Music Classical avrà un’app dedicata, anche se necessiterà del servizio standard per funzionare.

