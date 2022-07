Apple mostrerà più pubblicità all'interno dell'App Store

Stando a quanto si apprende da diverse fonti online, sembra che Apple voglia aumentare il numero degli annunci pubblicitari presenti all’interno dell’App Store. Questi ADS verranno mostrati all’interno dell’area “Oggi” dello store ma anche nelle pagine delle applicazioni.

Apple Store: nuovi ADS gratuiti nello store; perché?

Secondo quelli che sono gli ultimi rapporti online, all’interno della sezione “Oggi” gli utenti vedranno più annunci pubblicitari in un elemento avente un grande formato. Questo “spam leggero” (come ci piace chiamarlo) apparirà sotto la dicitura “Potrebbe piacerti anche” e mostrerà app simili a quelle che starete guardando in quel momento. Ovviamente ci saranno dei elementi che vi permetteranno di distinguere gli ADS.

Ecco quello che ha comunicato Apple in merito:

Apple Search Ads offre agli sviluppatori di tutte le dimensioni l’opportunità di far crescere la propria attività. Come le altre nostre offerte pubblicitarie, questi nuovi posizionamenti degli annunci sono basati sulle stesse basi: conterranno solo contenuti dalle pagine dei prodotti App Store approvate dalle app e aderiranno agli stessi rigorosi standard di privacy.

Al momento questa novità è presente solo in una prima fase di test; presto nell’App Store le unità pubblicitarie saranno presenti per tutti. Ricordiamo che gli annunci sono arrivati sullo store della mela nel lontano 2016; in secondo istanza la compagnia ha chiesto agli utenti il permesso di mostrare loro le pubblicità personalizzate. La rivoluzione in questione indica che l’azienda di Cupertino sta cercando nuovi modi per guadagnare dai servizi e dal negozio di app virtuali. Le pubblicità potrebbero diventare una nuova fonte di reddito per la compagnia nel prossimo futuro.

Nelle notizie correlate, Apple ha pubblicato un report che indica quali sono stati i risultati finanziari per il 2022; l’anno fiscale si è concluso il 25 giugno ed ha segnato un altro trimestre da record. Il merito di questo successo va anche all’ottimo iPhone 13 che trovate su Amazon a soli 957,00€.

