Apple mostra la versatilità della modalità Azione di iPhone 14 Pro

In queste ore, Apple ha condiviso un video pubblicitario sul suo canale YouTube in cui mette in mostra la nuova modalità “azione” presente in iPhone 14 Pro (anche in iPhone 14, a dir la verità). La campagna ADV si chiama “Shot on iPhone” e questo è l’ultimo episodio di una gloriosa serie di video visti finora con i diversi modelli di melafonini.

Apple: la modalità azione di iPhone 14 Pro è strepitosa

Questo video serve per evidenziare le capacità della fotocamera del nuovo iPhone 14 Pro; lo spot si concentra sulla modalità azione e sulle performance fotografiche del device. Per chi non lo sapesse, la “Action Mode” mira a realizzare una stabilizzazione aggiuntiva che si fonde alle clip che si girano con le fotocamere. Sembra quasi di avere un gimbal incorporato; di fatto, lo scopo della società era proprio quello di replicare la medesima qualità video che si potrebbe avere con un accessorio esterno.

Non di meno, il video mostra anche una serie di inquadrature e riprese fatte proprio con la modalità azione; si vedono clip che ruotano a 360°, si può osservare il traccino aereo e non solo. Vi invitiamo a vedere il suddetto spot che vi abbiamo allegato sopra.

Nelle notizie correlate, vogliamo suggerirvi l’acquisto di iPhone 14 che dispone proprio di questa feature. Certo, il modello Pro è introvabile e abbiamo saputo che le scorte scarseggeranno nei mesi a venire, ma il dispositivo basico è interessantissimo perché vanta specifiche premium e modalità innovative. Oggi lo trovate a 949,00€ su Amazon ancora per pochissime ore, ma siate veloci perché potrebbe andare Sold Out da un momento all’altro. Le spese di spedizione sono incluse nel costo del device e c’è un anno di garanzia con Apple e due anni di garanzia con Amazon stessa. Fate presto se siete interessati e non perdete troppo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.