Apple Magic Mouse, design e Multi-Touch per il tuo Mac, oggi a soli 75 euro

Amanti di Apple, attenzione: il Magic Mouse è in sconto a 75 euro. Magic Mouse è wireless e ricaricabile.

Ha una base di appoggio stabile che scivola alla perfezione sulla scrivania, e sulla superficie Multi-Touch puoi compiere gesti intuitivi come sfogliare le pagine web o scorrere documenti. Un dispositivo comodissimo, wireless e ricaricabile, progettato per offrire un’esperienza utente fluida e versatile, un singor mouse. Questo dispositivo utilizza la tecnologia Bluetooth per connettersi facilmente a Mac e iPad, garantendo una compatibilità senza problemi. La sua superficie Multi-Touch consente di eseguire gesti semplici, come lo scorrimento tra le pagine web o la navigazione nei documenti, rendendo l’interazione più intuitiva.

Il suo prezzo di 85 euro su Amazon è sceso di 10 euro. Puoi quindi risparmiare il 12% sul prezzo di listino, approfitando dell’offerta.

Apple Magic Mouse in offerta

Il mouse dei dispositivi Apple è finalmente in sconto nel colore bianco. Il Magic Mouse ha una forma aerodinamica che permette di scivolare senza sforzo su qualsiasi superficie, comodissimo, non da fastidio neanch con un uso prolungato. La ricarica avviene tramite un cavo USB-C incluso. La sua batteria ha una durata notevole, capace di alimentare il mouse per circa un mese o più con una sola carica.

Le dimensioni del Magic Mouse sono contenute, con un’altezza di 2,16 cm, una larghezza di 5,71 cm e una profondità di 11,35 cm. Con un peso di soli 99 grammi, è facilmente trasportabile e adatto a diverse configurazioni di lavoro. Il mouse è pronto all’uso immediatamente grazie alla sua capacità di accoppiarsi automaticamente ai dispositivi Apple.

Se devi sostituire il tuo vecchio mouse, o concederti finalmente il piacere di un upgrade a Apple, su Amazon lo trovi in sconto a 75 euro. Ricorda che l’offerta è tempo limitato, quindi approfittane subito.