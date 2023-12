Apple Magic Mouse: non potrai più farne a meno

Oggi vogliamo parlarti di un accessorio per il tuo Mac semplicemente strepitoso; aumenta di molto le potenzialità dei PC e dei laptop e ha una serie di caratteristiche degne di nota. Lo troverai a soli 79,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ci riferiamo, ovviamente, al Magic Mouse di Apple, nello specifico, nella sua iterazione nera.

Apple Magic Mouse su Amazon: il Best Buy del giorno

Il Magic Mouse incarna l’eleganza e l’innovazione che contraddistingue Apple. Il suo design sottile e minimalista è accompagnato da materiali premium che offrono una sensazione di qualità superiore. La superficie superiore in vetro ti permetterà di navigare nel sistema operativo del computer con estrema precisione, ma non finisce qui.

Una delle caratteristiche distintive del device è la sua superficie multi-touch. Con il supporto alle gestures, sarai in grado di scorrere tra le pagine, zoomare su documenti e accedere alle funzioni principali con un semplice tocco leggero. La navigazione sarà quindi un’esperienza naturale e fluida, e ti permetterà di esplorare il tuo Mac con semplicità. Si connette al tuo dispositivo in modo wireless, eliminando il fastidio dei cavi e offrendoti la libertà di muoverti senza restrizioni. Inoltre, la sua batteria integrata garantisce un’autonomia davvero di alto livello. Al momento opportuno, ti basterà collegarlo al cavo Lightning (incluso in confezione) per qualche oretta e sarai pronto ad utilizzarlo per settimane e settimane.

Il Magic Mouse non è limitato solo ai computer Mac, ma è anche compatibile con iPad. Potrai sfruttare la sua potenza su tutti i dispositivi della mela, creando un’esperienza di utilizzo uniforme e integrata. Di fatto, sarai in grado di passare agevolmente da un dispositivo all’altro senza interruzioni. Lo trovi su Amazon a soli 79,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e fallo tuo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.