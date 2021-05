Apple Magic Mouse 2 è l’accessorio Apple in offerta su Amazon a soli 89,10€. Il ribasso del 18% corrisponde a uno sconto effettivo di 19,90€ che rende l’acquisto più economico.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Innovativo e comodo: Apple Magic Mouse 2 e le sue caratteristiche

Apple Magic Mouse 2 si presenta con un’estetica elegante che è tipica di Casa Cupertino. In questa sua colorazione Space Grey dona subito un tocco di eleganza alla propria postazione PC.

Questo dispositivo si distingue dalla massa grazie alla tecnologia avanzata che vanta. È un mouse di precisione innovativo e al tempo stesso una vera e propria tela touch su cui compiere funzioni avanzate.

All’apparenza funziona come un semplice dispositivo che può essere cliccato per compiere azioni standard. La novità sta nella superficie sensibile al tocco che consente di sfogliare pagine, scorrere documenti e molto altro ancora con semplici gesti delle dita.

Rispetto ai dispositivi più convenzionali, questo è sprovvisto di batterie fisiche ma è completamente ricaricabile. Il risultato è un prodotto più leggero e maneggevole.

Degna di nota è anche l’ergonomia con cui è stato progettato: si adatta perfettamente al palmo della mano per un utilizzo confortevole. Si abbina automaticamente al Mac e non richiede ulteriori configurazioni.

La sua compatibilità è approvata su iPad (Air, mini, Pro), MacBook (Air, Pro e standard), iMac (Pro, standard) e Mac (mini, Pro e standard).

Apple Magic Mouse 2 è acquistabile su Amazon a soli 89,10€ nella colorazione Space Grey. Acquistalo oggi e ricevilo in circa 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma operate in circa una settimana.

