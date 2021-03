Vorresti cambiare la tua tastiera? La Apple Magic Keyboard è oggi in offerta su Amazon a soli 89,99€. Il piccolo ribasso del 9% corrisponde a uno sconto di circa 10€ che rende più economico questo dispositivo. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Apple Magic Keyboard: perché sceglierla per il tuo computer

Con un design semplice, elegante e lineare, questa tastiera rispecchia in tutto e per tutto l’estetica di casa Cupertino. Con le sue dimensioni ridotte e nella colorazione bianca riesce a donare un punto in più alla tua postazione computer.

Nonostante possa sembrare delicata, la Apple Magic Keyboard è dotata di un meccanismo a forbice che rende la digitazione sicura, confortevole e aumenta la stabilità dell’intero accessorio.

Grazie alla sua tecnologia, si abbina automaticamente al Mac così da evitare spiacevoli perdite di tempo. Basta avviarla la prima volta per averla sempre pronta all’utilizzo.

Il suo essere wireless non crea svantaggi: la batteria implementata ha un’autonomia prolungata che fissa all’incirca attorno al mese di utilizzo. Non è quindi richiesta la ricarica giornaliera.

Tra le features da non sottovalutare vi sono la fila di tasti F1-f12 e la possibilità di gestire la riproduzione dei contenuti attraverso gli appositi tasti funzione.

Questo dispositivo è compatibile con iPhone, iPad mini – Pro – Air, iPad, Macbook Air, Macbook Pro, MacBook, iMac, iMac Pro, Mac Pro e Mac Mini. Le versioni di sistema iOS devono essere pari o successive alla 9.0.

In confezione, infine, sono sempre inclusi la tastiera e il cavo da Lightning a USB.

Puoi acquistare Apple Magic Keyboard su Amazon a soli 89,99€ collegandoti a questo indirizzo. Ordina la tastiera oggi e ricevila entro 48 ore se sei abbonato Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica