Trasforma il tuo iPad in un Mac con Apple Magic Keyboard in sconto

Quante volte hai desiderato lavorare direttamente sul tuo iPad Pro, ma ti sei lasciato scoraggiare dalla scomodità della tastiera touch? Se cerchi una keyboard esterna che sia perfettamente compatibile, dovresti proprio approfittare dello sconto su Amazon di oggi. Apple Magic Keyboard con supporto per iPad e trackpad costa €396,99. Ricevila in un giorno solo con Prime.

Apple Magic Keyboard: chi ha bisogno di un Mac?

Questa tastiera Apple è progettata appositamente per far sì che tu possa lavorare come se avessi un Mac, ma con mille comodità in più e ad un costo ridotto. No, non è un semplice tastierino, ma di una keyboard vera e propria ((29.2 x 23.9 x 2.2 cm) perfetta per iPad da 12,9″. È completa di supporto per il tablet in modo che questo resti fermo e inclinato nel modo giusto per garantirti una visuale ottimale e, di conseguenza, una postura corretta alla tua scrivania.

I tasti, di dimensioni standard, sono retroilluminati e possiedono un meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm, per scrivere in modo preciso e silenzioso. Il trackpad è la vera novità: è progettato per i gesti multi-touch, e ti consente di controllare il nuovo cursore in iPadOS. Minuta di porta USB-C, la tastiera ti consente di caricare direttamente l’iPad Pro; in questo modo, la porta sul dispositivo sarà libera per collegare altri accessori. Una volta chiusa, la keyboard diventa una comodissima custodia, ideale per trasportare il tuo tablet in viaggio e metterti a lavoro ovunque tu sia.

Non puoi perdere questa occasione. Ora non hai più bisogno di acquistare un Mac, ma ti basterà abbinare questa Apple Magic Keyboard al tuo iPad Pro. Su Amazon puoi averla in sconto, al prezzo di €396,99. Prime ti garantisce la spedizione gratuita e la consegna in pochissimo tempo! L’offerta è valida per la versione in colorazione bianca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.