Avete sempre desiderato abbinare al vostro iPad la Apple Magic Keyboard? Oggi è in offerta su Amazon a soli 209,00 euro. Il ribasso del 48% corrisponde a uno sconto effettivo di 190 euro che rende l'acquisto un affare da cogliere al balzo. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutto il territorio nazionale.

Apple Magic Keyboard: caratteristiche principali

È impossibile descrivere la Apple Magic Keyboard come un semplice accessorio, perché in realtà consente di trasformare il vostro iPad Pro in un vero e proprio laptop senza trascurare la sicurezza e la comodità. Funzionante altresì come una cover, infatti, la Keyboard è dotata di una tastiera completa di tutto. Sono presenti in totale 64 tasti con meccanismo a forbice. Sono retroilluminati per consentire una scrittura sempre fluida e agevole anche in ambienti poco illuminati.

Il layout è QWERTY italiano ed è presente anche un trackpad multi touch per controllare ogni movimento al meglio. Degna di nota è l'entrata USB C posizionata tra la tastiera e la parte posteriore che protegge l'iPad. Questa caratteristica consente di caricare l'accessorio evitando che la porta sul dispositivo risulti occupata e lasciandola a disposizione per ulteriori attività.

Lato distintivo è che l'intero prodotto è dotato di un sistema d'inclinazione che assicura la massima ergonomia per l'utente. La compatibilità è attestata su iPad Pro da 12,9 pollici di 4ª generazione. Apple Magic Keyboard è acquistabile su Amazon a soli 209 euro. Acquistatela oggi e ricevetela in 48 ore se siete abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

