Apple Magic Keyboard con Touch ID in sconto TOP del 14%

Se stai cercando da tempo una tastiera per il tuo Mac, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo e al prezzo a dir poco imperdibile. Infatti, oggi hai la possibilità di portarti a casa questa magnifica Apple Magic Keyboard con Touch ID in offerta al prezzo di soli 177 euro invece di 205 euro.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime avrai la possibilità di sfruttare importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se ancora non sei abbonato a Prime, puoi sempre attivare la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento e, in questo modo, avrai anche la possibilità di acquistare subito questa magnifica tastiera e di pagarla in comode rate con Cofidis al checkout.

Avrai la possibilità di connettere in maniera wireless il tuo Mac, attraverso il Bluetooth, alla Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico e grazie alla batteria interna ricaricabile non dovrai più preoccuparti di cambiare le pile. Compatibile con tutti i Mac con chip Apple, questo dispositivo andrà ad abbinarsi automaticamente al tuo Mac così da poterti mettere subito a lavoro.

Si tratta di una tastiera per Mac molto comoda, estremamente precisa ad ogni tuo tocco, con un layout più spazioso, completa di controlli per scorrere rapidamente i documenti e tasti freccia di dimensioni standard. Completo di Touch ID, per uno sblocco rapido e veloce,

Non manca l’utilissimo tastierino numerico, perfetto per lavorare con fogli di calcolo e applicazioni finanziarie. La batteria integrata ti permetterà di utilizzare la tastiera per almeno un mese prima di doverla ricaricare, ovviamente in base all’utilizzo che ne farai.

Insomma, un prodotto unico e imperdibile, soprattutto a questo prezzo. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa magnifica Apple Magic Keyboard con Touch ID in offerta a soli 177 euro.