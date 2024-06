Apple Magic Days: i migliori prodotti Apple in offerta da Unieuro

Da Unieuro sono arrivati gli Apple Magic Days, con offerte importanti sui migliori prodotti Apple del momento. C’è il modello più sofisticato di iPhone 15, il nuovo MacBook Air 13″ M3, così come gli AirPods di terza generazione. Risponde presente all’appello anche l’iPad di decima generazione da 10,9 pollici.

Le offerte della nuova promo Apple Magic Days di Unieuro termineranno domenica 9 giugno. Tra le altre cose, segnaliamo la consegna gratuita e la possibilità di scegliere il pagamento in tre rate a interessi zero con Klarna per tutti gli articoli.

Apple Magic Days: le offerte in corso da Unieuro

La promozione Apple Magic Days disponibile sul sito ufficiale Unieuro ha per protagonisti i seguenti prodotti:

iPhone 15 Pro Max 256 GB in offerta a 1.299 euro anziché 1.489 euro

in offerta a 1.299 euro anziché 1.489 euro AirPods di terza generazione con custodia di ricarica Lightning in offerta a 179 euro anziché 199 euro

in offerta a 179 euro anziché 199 euro iPad decima generazione 10.9″ Wi-Fi 64 GB in offerta a 399 euro anziché 439 euro

in offerta a 399 euro anziché 439 euro MacBook Air 13″ M3 256 GB in offerta a 1.199 euro anziché 1.349 euro

Il telefono iPhone 15 Pro Max non è solo il modello di iPhone più avanzato, ma anche quello per cui vale fare un investimento, dal momento che sarà tra i pochissimi telefoni della casa di Cupertino a essere compatibile con le funzionalità IA del nuovo iOS 18.

L’altro fiore all’occhiello della promo di Unieuro è il MacBook Air da 13 pollici con il processore proprietario M3. Autonomia da record e prestazioni ormai vicine a quelle della famiglia Pro, quanto basta per rendere il nuovo Air un best buy.

Per l’elenco completo delle offerte che rientrano nella nuova promozione Unieuro collegati alla pagina Apple Magic Days. Ti confermiamo che tutti i prodotti vantano le spese di spedizione gratuite e offrono l’opportunità di dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero.