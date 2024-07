Apple Magic Days: da Unieuro sconti sui migliori prodotti Apple

In attesa dell’Amazon Prime Day 2024, Unieuro ha lanciato una nuova promozione tutta dedicata ai dispositivi dell’azienda di Cupertino: gli Apple Magic Days, che permettono di ottenere sconti su una selezione di prodotti Apple tra iPhone, iPad, AirPods e Mac. La promozione è valida sullo store online Unieuro.

Le migliori offerte Apple da Unieuro

Per approfittare degli sconti Apple non è necessario inserire alcun codice, né coupon: basta collegarsi alla pagina promozionale di Unieuro per visualizzare tutti i prodotti in sconto. Ecco alcune tra le migliori offerte:

Apple iPad (10^gen.) 10.9 Wi-Fi 64GB, color argento: 399 euro invece di 439 euro

Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, colore titanio bianco: 1.299 euro anziché 1.489 euro

Apple Mac mini M2 core : 8 CPU 10 GPU 256GB SSD a 579 euro invece di 729 euro

Apple AirPods con custodia di ricarica (seconda generazione 2019) a 109 euro anziché 149 euro

Gli Apple Magic Days di Unieuro sono un’ottima occasione per risparmiare su alcuni dei migliori prodotti, come iPad e iPhone, acquistandoli a prezzo scontato rispetto a quello ufficiale di listino. È possibile anche rateizzare i costi senza interessi utilizzando la piattaforma Klarna, mentre la consegna a domicilio è gratuita, stimata in pochi giorni lavorativi. Disponibile anche il ritiro in negozio, senza costi.