Apple MacBoook Air 13 (M1) in offerta: il prezzo crolla a soli 784€ (eBay)

L’Apple MacBook Air 13″ con 256GB SSD, chip M1, 8 CPU/7 GPU e 8GB RAM è attualmente in offerta su eBay ad un prezzo superlativo. Per averla a solamente 784,99€, con uno sconto esagerato sul suo normale prezzo, ti basterà usare il codice sconto “PSPRLUG24”. Prestazioni formidabili e tutta l’eleganza di Apple.

Il MacBook Air con chip M1 offre prestazioni straordinarie grazie all’architettura avanzata di Apple. Il chip M1 integra una CPU a 8 core e una GPU a 7 core, garantendo un’esperienza utente fluida e reattiva. Gli utenti hanno elogiato la velocità e l’efficienza energetica del dispositivo, che permette di gestire senza problemi applicazioni intensive come l’editing video e il multitasking con numerose app aperte contemporaneamente.

Il display Retina da 13,3 pollici è un altro punto di forza del MacBook Air, offrendo colori vividi e dettagli nitidi, rendendo il dispositivo ideale sia per il lavoro creativo che per l’intrattenimento. La durata della batteria è impressionante, con un’autonomia che può arrivare fino a 18 ore, rendendolo perfetto per lunghe sessioni di lavoro o studio senza dover cercare una presa di corrente.

La qualità costruttiva del MacBook Air è semplicemente ottima, come con tutti i prodotti Apple, con un design elegante e robusto in alluminio. Il dispositivo è anche molto leggero, pesando meno di 1,3 kg, il che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada. Non farti scappare questa offerta irripetibile: acquistalo subito a soli 784€!