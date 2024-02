Apple MacBook Pro con chip M3 è in SCONTO su Amazon

Se dovessimo pensare a un PC portatile così potente da garantire che il nostro flusso lavorativo non venga mai interrotto, quest’ultimo sarebbe sicuramente Apple MacBook Pro. E la sua ultima versione, con chip M3 pro, crolla di prezzo su Amazon. In questo momento, infatti, lo pagherai 2.999,00€ anziché i classici 3.099,00€ di listino.

Apple MacBook Pro con chip M3: un concentrato di potenza

Dotato di una CPU fino a 12 core e una GPU fino a 18 core, il chip M3 Pro offre prestazioni straordinarie per una vasta gamma di attività, che vanno dalla manipolazione di immagini gigapixel alla compilazione di codice e all’editing video 8K ProRes, garantendo un’esperienza fluida e efficiente. La batteria dura fino a 22 ore, consentendo un utilizzo senza interruzioni per l’intera giornata lavorativa o di gioco, senza la necessità di ricaricare il dispositivo.

Parlando di display, questo è un Liquid Retina XDR da 16,2″ offre una straordinaria gamma dinamica, con oltre 1000 nit di luminosità per i contenuti HDR e fino a 600 nit per i contenuti SDR. Le modalità di riferimento professionali lo rendono ideale per compiti di grafica e design.

La videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni in array di qualità professionale e il sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale garantiscono un’esperienza audiovisiva eccezionale, adatta sia al lavoro che al tempo libero.

Grazie alle porte Thunderbolt 4, allo slot SDXC card, alla porta HDMI e al jack per le cuffie, il MacBook Pro può essere facilmente collegato a qualsiasi dispositivo o periferica, offrendo una connettività completa e versatile. Ovviamente, anche la digitazione è al top con la Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID che offre un’esperienza di digitazione confortevole e sicura, garantendo un facile accesso e protezione ai tuoi dati.

Con questo Apple MacBook Pro avrai la macchina definitiva per la produttività, ora a soli 2.999,00€!

