Apple MacBook Air al miglior prezzo con Risparmio Vero di Unieuro

Se vuoi un notebook affidabile, leggero ed eterno non devi fare altro che acquistare il fantastico Apple MacBook Air M1. Mettilo nel carrello sul sito di Unieuro a soli 954 euro, invece di 1.159 euro. Il miglior prezzo ti è riservato grazie al volantino Risparmio Vero, un concentrato di sconti pazzi che ti faranno risparmiare tantissimo.

Questo notebook iOS è un vero portento di tecnologia. Non puoi trovare di meglio sul mercato se cerchi affidabilità, portabilità e concentrazione. Sì, perché Apple MacBook Air M1 ha un sistema di raffreddamento spaziale. Non avendo le ventole è pressoché silenzioso e quindi un valido alleato per chi lo deve usare per lavoro, studio o progettazione.

Inoltre, è estremamente leggero e sottile. Ciò lo rende il miglior alleato per chi vuole portarsi sempre in giro il suo dispositivo da 13 pollici. Infine, la sua velocità è senza paragoni. Infatti, il modello in offerta su Unieuro monta il Chip M1 che porta questa macchina a livelli mai visti prima.

Apple MacBook Air M1: non perderti questa occasione su Unieuro

Unieuro ha fatto il suo debutto con il nuovo volantino Risparmio Vero. Sono davvero tantissimi i prodotti scontati a prezzi incredibilmente interessanti, capaci di far girare la testa a chiunque, figuriamoci a chi è appassionato di tecnologia. In più, quando parliamo di Mela Morsicata le cose si fanno ancora più interessanti. Infatti, l'eccezionale Apple MacBook Air M1 è tuo a soli 954 euro, invece di 1.159 euro.

Un prezzo che è un regalo se si pensa a cosa ha da offrire questo modello. Nella sua elegante colorazione argento, si propone con una versione di tutto rispetto, completa ed efficace per tutti gli usi. Questo MacBook Air M1 offre ben 8GB di RAM, il processore proprietario Chip M1 con GPU 7-core e ben 256GB di memoria interna, disco SSD.

Non perdere questa occasione e fai l'affare del giorno. Vai sul sito di Unieuro e fai fruttare il nuovo volantino Risparmio Vero. Metti nel carrello il tuo nuovo Apple MacBook Air M1 a soli 954 euro, invece di 1.159 euro. Potrai decidere di fartelo consegnare gratuitamente a casa oppure di ritirarlo nel negozio più vicino a te.