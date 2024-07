Apple MacBook Air M2 SOTTO i 1000€ su Unieuro: AFFARONE

Unieuro ha confezionato un’ottima offerta per la tua mobilità. Produttività e intrattenimento non avranno più limiti grazie al fantastico Apple MacBook Air M2 13″. Cosa stai aspettando? Oggi ti costa meno di 1000€. Acquistalo subito a soli 999€, invece di 1249€.

Un risparmio folle che rende questo acquisto un affarone pazzesco. La versione in promozione è quella da 256GB di SSD. Quindi hai tanto spazio di archiviazione per installare app, giochi e archiviare ciò che vuoi. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Apple MacBook Air M2 13″: sottilissimo e leggerissimo

Vivi un’esperienza fantastica con il tuo nuovo Apple MacBook Air M2 13″. Grazie alla sua scocca leggerissima e sottilissima hai un laptop vincente per lavorare e divertirti in mobilità senza problemi. Il suo display da 13,6 pollici Liquid Retina è perfetto in quanto a colori e dettagli.

Il processore Apple M2 è pazzesco in quanto a prestazioni e velocità. Grazie alla sua gestione intelligenza di funzionalità e operazioni, è in grado di dare sempre il massimo risparmiando energia. Infatti, oltre alla batteria super ampia, garantisce tanta autonomia in viaggio.

La tastiera Magic Keyboard è perfetta per chi vuole digitare in completa comodità evitando errori di battitura e ottimizzando la rapidità di scrittura. Inoltre, essendo dotata di Touch ID è in grado di mantenere al sicuro i tuoi dati. Acquista subito il tuo MacBook Air M2 13″ a soli 999€, anche in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna.