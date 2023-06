Apple MacBook Air M1: PREZZO SHOCK su eBay

Goditi il miglior risparmio di sempre senza rinunciare alla migliore qualità disponibile. Acquista ora Apple MacBook Air M1 a soli 849 euro, invece di 1229 euro. Grazie a eBay puoi risparmiare esattamente 380 euro rispetto al prezzo di listino con tutte le garanzie del caso. Tra l’altro hai anche la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero a partire da soli 283 euro al mese. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta.

Prezzo shock quindi per questo notebook infinitamente comodo e confortevole. Leggero, sottile e generoso, offre il massimo della potenza in una scocca di alluminio resistente e super portatile. Un’innovazione perché la sua batteria è in grado di sostenere anche il lavoro più intensivo per parecchio tempo senza una ricarica. Grazie a questo prodotto hai davvero tutto quello che ti serve per lavoro, studio e intrattenimento fuori porta.

Apple MacBook Air M1: crolla il prezzo su eBay

Prezzo crollato per l’ottimo Apple MacBook Air M1 su eBay. Con 8GB di RAM e 256GB di SSD ti godi un notebook performante ultra scontato. La completa assenza di ventole per il raffreddamento lo rende anche particolarmente silenzioso. Adatto quindi in ambienti dove la concentrazione è indispensabile, il MacBook Air M1 è un vero e proprio lusso. Grazie al processore Apple M1 è anche veloce, fluido e potente.

Acquistalo ora a soli 849 euro, invece di 1229 euro. Tra l’altro, sfruttando l’ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 283 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.