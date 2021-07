Siete alla ricerca di un nuovo laptop? Impossibile non conoscere il MacBook Air di Apple con Chip M1 che oggi va in offerta su Amazon a soli 977 euro. Il ribasso del 16% corrisponde a uno sconto effettivo di 182 euro che rendono l'acquisto di questo dispositivo un vero affare da non lasciarsi scappare.

Apple MacBook Air: le specifiche tecniche principali

Ciò che spicca maggiormente è il display Retina da 13.3 pollici con una risoluzione da 2560×1600 pixel che rende l'esperienza visiva oltre i limiti grazie anche all'ampia gamma cromatica. Questo pannello, infatti, mostra il 25% di colori in più arricchiti dalla tecnologia TrueTone.

Il Chip Apple M1 abbinato alla CPU e GPU 8-core e ai 8GB di RAM rendono il dispositivo scattante, potente e veloce. La memoria di archiviazione è su un'unità da 256 GB SSD due volte più veloce al passato. Rispetto al precedente modello muta anche la tastiera che ora è una Magic Keyboard con meccanismo a forbice per un'esperienza di comfort istantaneo. Il trackpad è realizzato in vetro.

Tra le altre funzionalità impossibile non citare la presenza del Touch ID con cui sbloccare il Mac, utilizzare Apple Pay, aprire i documenti protetti e fare acquisti sull'App Apple TV. Per quanto riguarda la batteria, questo MacBook Air vanta un'autonomia giornaliera con 18 ore di durata complessiva. Insomma, potrete portarlo ovunque senza particolari preoccupazioni. Potete acquistare Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 a soli 977 euro collegandovi a questo indirizzo. Acquistandolo adesso potrete riceverlo a casa vostra in meno di 48 ore grazie alle spedizioni Prime.

