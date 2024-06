Apple MacBook Air 13" con M3, solo 1093 invece di 1349€: ultimi due rimasti

Hai ancora davvero pochissimo tempo per sfruttare questa incredibile offerta di Amazon. Il potente Macbook Air 13″ con chip M3 è in offerta ad appena 1093€, con un enorme risparmio sul suo prezzo di listino di ben 1349€. Lo puoi anche pagare in più rate mensili: non dovrai fare altro che selezionare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento. Mentre scriviamo questa notizia, rimangono solamente due modelli in offerta: devi essere velocissimo, sta andando a ruba.

Il chip M3, basato su un’architettura ARM avanzata, offre prestazioni superiori rispetto ai suoi predecessori, l’M1 e l’M2. Con 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD, il MacBook Air offre prestazioni formidabili anche nelle attività più complesse, come il montaggio video e la modellazione 3D.

La batteria offre fino a 18 ore di autonomia, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento. Il design rimane elegante e leggero, con uno spessore di appena 1,13 cm e un peso di 1,24 kg. Il display Retina da 13,3 pollici offre colori vividi e dettagli nitidi, mentre il sistema operativo macOS Ventura sfrutta appieno le capacità del chip M3. Con due porte Thunderbolt/USB 4 e il supporto Wi-Fi 6, la connettività è garantita.

Non c’è davvero molto da dire: trai laptop ultra-leggeri, è il primo della classe. E con questa offerta di Amazon, è in assoluto quello che, in questo momento, offre il migliore rapporto tra prezzo e prestazioni. Non farti assolutamente scappare questo sconto e acquistalo subito a meno di 1100!