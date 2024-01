Apple Mac Mini con chip M2 in super offerta: tuo a soli 579,99€

Il Mac Mini con chip M2 della Apple offre prestazioni potenziate per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Grazie al chip M2 di nuova generazione, il Mac mini è in grado di gestire una vasta gamma di attività, dalla creazione di presentazioni sofisticate ai giochi più immersivi, con una CPU 8-core, una GPU 10-core e fino a 24GB di memoria unificata. Oggi è in super offerta su Amazon: lo puoi acquistare a solamente 579,99€, grazie ad uno sconto del 20%!

Il Mac mini è dotato di una varietà di porte per connettere tutti i tuoi dispositivi, tra cui due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. È anche disponibile un’opzione per la connessione 10Gb Ethernet per velocità di rete fino a 10 volte più veloci.

Compatibile con una vasta gamma di app, tra cui Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e Zoom, il Mac mini con chip M2 offre prestazioni veloci e fluide per le tue attività quotidiane. Con oltre 15.000 app e plug-in ottimizzati per il chip M2, puoi essere certo che le tue app preferite funzioneranno senza problemi.

La memoria unificata dei Mac è progettata per essere efficiente e veloce, consentendo al chip Apple di trasferire i dati più velocemente e garantire un’esperienza fluida. Con il chip M2, puoi scegliere fino a 24GB di memoria, il che rende il multitasking e la gestione di file di grandi dimensioni ancora più semplici.

Con un’archiviazione SSD veloce al 100%, il Mac mini offre ampio spazio per archiviare foto, video, documenti e app. Puoi scegliere un’unità SSD fino a 2TB per avere ancora più spazio per i tuoi dati. Il modello protagonista di questa offerta è equipaggiato con 8GB di RAM e un SSD da 256GB, una soluzione perfetta per affrontare ogni sfida.

Il Mac mini con chip M2 offre anche funzioni avanzate per la privacy e la sicurezza, con protezioni integrate contro malware e virus e il Secure Enclave di nuova generazione che garantisce che il tuo sistema e i tuoi dati siano sempre al sicuro.

Il Mac mini con chip M2 è in grado di gestire una vasta gamma di attività con prestazioni potenziate, connettività avanzata e funzionalità incredibili per la privacy e la sicurezza. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito in fortissimo sconto!

