Apple: l'Universal Control è UTILISSIMO, ma è in ritardo

Apple ha annunciato la sua funzione Universal Control qualche tempo fa; quersta consente agli utenti di controllare più dispositivi tramite una singola tastiera e mouse.

Universal Control è la funzione di Apple più attesa: la conoscevate?

Gli utenti stanno aspettando quest'opzione da un po' di tempo, ma sembra che non verrà lanciata insieme a MacOS Monterey. Nel caso ve lo foste perso, il colosso di Cupertino ha dichiarato che la nuova build del sistema operativo per desktop e laptop arriverà lunedì 25 ottobre.

La pagina è stata aggiornata e menziona il fatto che Universal Control sarà disponibile più avanti questo autunno, come notato da MacRumors. Durante la WWDC 2021 di Apple, Craig Federighi è salito sul palco per mostrare il trascinamento di un file da un iPad allo schermo di un MacBook per poi rilasciare il tutto su un iMac, mostrando così le capacità di Universal Control.

In poche parole, la feature “copia” le capacità del software Logitech Flow dei mouse/tastiere MX Keys, MX Master o Anywhere.

Questo non è qualcosa di nuovo nel settore, dal momento che la funzione è una semplice combinazione di tecnologie che sono in lavorazione da un paio d'anni, ma si dice che la feature sarà molto semplice da utilizzare. Diciamo che sarà una valida alternativa a AirDrop, che necessita di una connessione stabile sotto rete Wi-Fi.

Un'altra caratteristica che è stata posticipata per diverso tempo è SharePlay. Tuttavia, nel suo caso, questa era presente almeno in alcune build beta.

Sulla pagina di macOS Monterey di Apple, SharePlay e alcune altre funzionalità mostrano un asterisco che indica che “arriveranno più tardi questo autunno“, ma, nel caso di Universal Control, c'è un messaggio separato che reca scritto “disponibile più tardi questo autunno“.

L'update per PC Apple introduce anche l'app Shortcuts sul Mac, una nuova modalità Focus, Quick Notes, AirPlay, Universal Control per lavorare senza problemi su più dispositivi della mela e molto altro ancora. I seguenti dispositivi riceveranno l'aggiornamento: