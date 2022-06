Apple: lo sviluppo del visore VR/AR procede spedito

Stando a quanto si apprende, sembra che il primo visore per la realtà mista (AR/VR) di casa Apple sia in una fase avanzata del suo sviluppo. Il gadget indossabile sembra essere in cantiere e presto potremo vederlo in commercio. Certo, il suo debutto è previsto per il prossimo anno, ma mai dire mai.

Secondo quanto si legge, l’OEM di Cupertino pare che stia lavorando sul visore AR/VR ma anche sugli occhiali smart di nuova concezione; sebbene il lancio sia stato ipotizzato da diversi analisti per il 2023, qualcuno suggerisce una presentazione per il 2024. Staremo a vedere.

Apple: cosa sappiamo sui primi indossabili della mela?

Il report proveninete dall’analista di Haitong Intl Tech Research, Jeff Pu, sembra aver ribadito che gli Apple Glasses sono in una fase avanzata del loro sviluppo. Pare che la compagnia si stia concentrando sull’aspetto estetico del device. Si apprende anche che Luxshare sarà uno dei principali fornitori della mela per questo gadget.

In merito allo sviluppo, Pu dichiara che il prodotto è in una fase di sviluppo avanzata; il prototipo sarà pronto entro la fine del 2022 e la produzione in serie invece, partirà dal 2023.

Non di meno, si dice che la compagnia stia preparando un altro indossabile basato solo sulla realtà aumentata; il suo debutto dovrebbe avvenire a breve. L’headset si concentrerà sui contenuti multimediali, sui giochi e potrebbe presentare un chip Apple Silicon M e schermi ad altissima risoluzione. Gli Apple Glasses invece, saranno occhiali di design smart, con funzioni disponibili sulle lenti.

