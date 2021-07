Secondo quanto riferito, il mini display a LED arriverà su iPad Pro da 11 pollici soltanto nel corso del prossimo anno. Non di meno, Apple ha detto di iniziare la produzione dei primi PC dotati di queste tecnologia a partire dal trimestre corrente.

Apple punta ai display MiniLED per i suoi prodotti

L'OEM di Cupertino prevede di aggiungere uno schermo Mini LED all'iPad Pro da 11 pollici nel 2022, in seguito all'introduzione della tecnologia sul modello da 12,9 pollici di quest'anno, secondo quanto riportato da una nota di ricerca pubblicata dall'analista Ming-chi Kuo. La nota è stata condivisa immediatamente da AppleInsider e MacRumors.

Quest'anno Apple ha rilasciato le nuove versioni dell'iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici, entrambe dotate di processori M1, ma solo il modello più grande include un pannello Mini LED. Questa è una nuova tecnologia relativa ai pannelli di prodotti consumer che prevede l'adozione di migliaia di minuscoli LED che creano zone di oscuramento locale focalizzate, consentendo così di ottenere un migliore contrasto e prestazioni HDR. L'iPad Pro da 12,9 pollici ha 2.500 zone di attenuazione locale.

Kuo afferma anche che la compagnia di Tim Cook sta pianificando di introdurre gli schermi Mini LED anche sulla line-up MacBook. Secondo quanto riferito, i modelli Mini LED da 14 pollici e 16 pollici entreranno in produzione già a partire da questo trimestre, mentre Kuo ritiene che un MacBook Air con tale feature sarà rilasciato soltanto nel 2022. Questa è un'affermazione che ha già fatto in passato, affermando anche che i modelli di iPad più economici sarebbero passati ai pannelli OLED nel prossimo futuro.

Si dice che i Mini LED siano stati la causa dei vincoli di fornitura per il nuovo iPad Pro prima del debutto avvenuto all'inizio di quest'anno. Se ci avete fatto caso, il dispositivo non è ancora prontamente disponibile per l'acquisto su scala globale. Voi cosa ne pensate? Ne avete già preordinato uno?

Apple

Tablet