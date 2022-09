Apple: le altre aziende copieranno la Dynamic Island?

Apple ha da poco annunciato i nuovi iPhone 14; i modelli Pro sono stati elogiati per via della Dynamic Island, una nuova tacca intelligente che sfrutta aree del display per modificarsi a seconda dell’applicazione di riferimento. Diventa un “notch interattivo”, bello da vedere, pratico, utile e anche molto accattivnate. Siamo sicuri che moltissime compagnie “prenderanno in prestito” questa idea. Abbiamo parlato di come ieri il dirigente di Redmi Lu Weibing stia iniziando a pianificare un K60 con isola dinamica. Oggi invece, vediamo come Realme ha intenzione di sfruttare questo elemento.

Il produttore nato da una costola di OPPO ha chiesto ai suoi fan idee su come “replicare” in maniera originale la Dynamic Island di iPhone 14 Pro e iPhone 4 Pro Max.

Anche Realme intende copiare la Dynamic Island di Apple?

In una sorta di challange lanciati ai suoi fan, Realme ha detto che “l’interfaccia utente attorno al foro della fotocamera potrebbe trasformarsi in diverse forme e dimensioni per visualizzare telefonate in arrivo, avvisi, notifiche e altro“. Il richiamo (non troppo velato) alla Dynamic Island è praticamente certo.

L’azienda ha elogiato la rivale Apple per questo progetto e vuole trovare un’idea per sfruttarla con il proprio stile. La società, con un post sui social, ha chiesto “ai suoi fedeli fan per idee e suggerimenti su come una tale funzionalità software potrebbe essere implementata sui dispositivi realme“.

“Pubblica un commento sotto forma di disegno, GIF o semplicemente testo e spiega come funzionerebbe una potenziale isola di realme, che aspetto avrebbe e come sarebbe utile: sentiti libero di essere dettagliato come faranno i nostri sviluppatori dell’interfaccia utente di realme guardare tutte le proposte e sanno il fatto loro.”

Pensate che la compagnia cinese ha anche pubblicato un’immagine teaser sui suoi account presenti nei vari social network nella quale stuzzica la fantasia degli utenti: “Com’è l’isola dei tuoi sogni?”

Citiamo anche Redmi che, con il suo futuro K60, potrebbe adottare una sorta di isola dinamica, come suggerito anche dal dirigente Lu Weibing.

iPhone 14 Pro Max è ancora introvabile, così come iPhone 14 Pro da 6,1″, ma salvatevi questo link per procedere all’acquisto non appena ritornerà disponibile sullo store di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.