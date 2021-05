Con un aggiornamento OTA, Apple introdurrà il supporto per l'audio senza perdita di dati (lossless) su HomePod e HomePod Mini.

Audio Lossless: Apple ha fatto “retrofront”

Dopo l'annuncio di Apple che l'audio senza perdita di dati sarebbe arrivato su Apple Music, c'è stato un putiferio sul fatto i dispositivi del brand non avrebbero supportato la nuova funzionalità. Ora l'azienda ha fatto “retrofront” e ha annunciato che un update OTA introdurrà il supporto per l'audio lossless ai suoi speaker smart.

Le informazioni che sono state rivelate in una FAQ emersa in queste ore sul portale ufficiale di casa Apple. L'azienda, in merito all'audio lossless in Apple Music, ha affermato che HomePod e HomePod Mini attualmente utilizzano il codec AAC, ma riceveranno presto il supporto per la nuova feature grazie ad un futuro aggiornamento software. Non ci sono informazioni su quando verrà rilasciato l'update, ma molto probabilmente sarà dopo che l'audio lossless verrà reso disponibile per tutti il mese prossimo.

La pagina di supporto ha anche confermato che l'audio lossless funzionerà su Mac, iPhone e iPad tramite i loro altoparlanti integrati e cuffie, ricevitori e altoparlanti cablati collegati. Pertanto, se disponete di un adattatore da Apple Lightning a jack per cuffie da 3,5 mm, potrete collegarlo al connettore Lightning del vostro iPhone o iPad poiché questo ha un convertitore digitale-analogico (DAC) integrato.

Tuttavia, i dispositivi audio Bluetooth come AirPods, AirPods Pro e AirPods Max non supportano l'audio lossless poiché le connessioni Bluetooth non hanno l'integrazione con il Codec della mela (ALAC).

Ad ogni modo, ciò che ci piacerebbe realmente vedere è un nuovo iPod Max con AirPods Max 2 capaci di garantire la migliore esperienza sonora mai rilasciata sul mercato; ci sono diversi rumors a riguardo… e noi speriamo vivamente che abbiano un fondo di verità.

