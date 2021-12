Apple Last Minute: cogli al volo le super offerte Unieuro

Continuano le offerte di Unieuro, ma questa volta si è proprio superata! Grazie agli Apple Last Minute, fino al 31 dicembre puoi aggiudicarti il nuovissimo Apple iPhone 13 128GB a soli 889 euro, anziché 939 euro. Un'occasione irripetibile, ma non dimenticarti di utilizzare il coupon “PAYPALXMAS”, inserendo il codice nell'apposita voce direttamente nel carrello.

Apple Last Minute: le offerte Unieuro da sfruttare con il coupon PAYPALXMAS

Se volete scontare di altri 10 euro alcune offerte già scontate su Unieuro dovrete inserire il coupon “PAYPALXMAS” nell'apposita voce del carrello. In questo modo, potrete portarvi a casa prodotti a prezzi davvero incredibili. Inoltre, questo codice sconto è compatibile con alcune offerte Apple Last Minute di Unieuro. Vuol dire acquistare i migliori prodotti della casa di Cupertino a prezzi ulteriormente vantaggiosi.

Ancora disponibile il fantastico Apple Watch Series 7 GPS 45mm, tuo a soli 429 euro, anziché 469 euro. Sarà il tuo compagno di viaggio inseparabile. Nuovo schermo ancora più grande e ancora più leggibile. Potrai farti un ECG dove e quando vuoi, sapendo in ogni momento come sta il tuo cuore e com'è il tuo battito cardiaco. Potrai usarlo in ogni sessione sportiva nella quale vorrai cimentarti. Riconoscerà i tuoi livelli di stress e potrai anche portarlo con te non solo mentre ti fai la doccia, ma anche quando nuoti in piscina e addirittura in mare aperto.

Questo eccezionale articolo potrai abbinarlo al nuovissimo Apple iPhone 13 128GB, tuo a soli 889 euro, anziché 939 euro. Non solo grazie alla promozione di Unieuro, ma anche alla sua compatibilità con il coupon “PAYPALXMAS“. Un vero top di gamma indiscusso. Entrerai a pieno nel solido ecosistema della Mela Morsicata. Tanta tecnologia in un prodotto super potente. Il nuovo iPhone 13 è davvero una macchina eccezionale non solo grazie alle sue fotocamere che regalano scatti da vero professionista, ma anche alla stabilità e velocità del suo processore proprietario.