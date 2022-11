Apple: l'annuncio del visore AR/VR è previsto per il 2023 (RUMOR)

Secondo quanto si apprende, si dice che il prossimo grande annuncio di Apple potrebbe essere relativo al primo headset per al realtà mista.

Stando agli ultimi report infatti, l’OEM di Cupertino non dovrebbe più annunciare computer o gadget nel 2022. I nuovi articoli sono previsti direttamente per il 2023.

Nel corso di quest’anno sono stati molti i gadget annunciati, ma pochi sono stati degni di nota: citiamo il MacBook Air M2, il Mac Studio e lo Studio Display e l’Apple Watch Ultra. Piccola menzione per l’iPhone 14 Pro con Dynamic Island ma nulla più. C’è un prodotto mancante di cui si sente tanto parlare: è il visore per la realtà mista che pare essere in sviluppo da diverso tempo. Potrebbe chiamarsi “Apple Reality Pro” e secondo l’analista della mela Ming-Chi Kuo, potrebbe arrivare fra pochi mesi, verosimilmente in un grande evento speciale già a gennaio prossimo.

Cosa sappiamo del visore di Apple?

Moltissime fonti affidabili hanno decretato il 2023 come anno in cui l’azienda di Tim Cook avrebbe annunciato l’headset. Oltre al report di Kuo però, non abbiamo informazioni ufficiali sulla data di lancio. Qualcuno suggerisce un grande evento a gennaio per comemorare il grande lancio dell’iPad avvenuto quasi tredici anni or sono, nel gennaio del 2010 da Steve Jobs.

In molti speravano di vederlo durante un WWDC, anche perché il sistema includerà un inedito sistema operativo chiamato realityOS; tracce di questo software sono state trovate in diversi codici sorgenti di Apple nei mesi precedenti.

Non di meno, in una recente puntata di “Power On”, Gurman ha suggerito che Tim Cook ha tenuto nascosto un prodotto rivoluzionario per il prossimo anno; ovviamente si parla del famigerato headset, ma per ora sono solo rumors e indiscrezioni. Vi invitiamo a prendere queste notizie con “un pizzico di sale”.

