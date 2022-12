Apple lancia la riparazione Self Service in Europa (sì, anche da noi)

Apple ha appena lanciato il servizio di riparazione self-service in Europa; si potranno acquistare componenti e tool per riparare i gadget della mela in Belgio, Germania, Francia, Italia, Spagna, Svezia, UK e Polonia.

Apple: come funziona la riparazione Self Service?

Andiamo con ordine: l’OEM di Cupertino ha appena annunciato la disponibilità del servizio di Self Service Repair in nuovi otto Paesi dell’Europa. Si potranno riparare in casa iPhone 12 e iPhone 13 e i laptop dell’azienda con Apple Silicon all’interno.

Lo store fornire accesso a più di 200 componenti e parti originali, e ci sono anche i manuali per la riparazione in casa. Ecco cosa ha dichiarato in merito Jeff Williams, Chief Operating Officer della compagnia:

“Crediamo che la migliore tecnologia per i nostri clienti e per il pianeta sia una tecnologia che dura, ed è per questo che progettiamo i nostri prodotti in modo che siano durevoli e raramente richiedano manutenzione o riparazione. Ma quando è necessaria una riparazione, vogliamo che i clienti abbiano molte opzioni per una riparazione sicura, affidabile e protetta. Ecco perché siamo entusiasti di lanciare la riparazione self-service in Europa, offrendo ai nostri clienti l’accesso diretto a ricambi, strumenti e manuali Apple originali”.

Ovviamente ogni pezzo, anche il più piccolo, è interamente progettato dalla mela e viene sottoposto a rigidi controlli e test approfonditi. I clienti poi possono restituire alla società tutti i chip rotti e non utilizzati, così da non inquinare con elementi inutili. In più, sono tutti articoli pensati per resistere ai rigidi controlli delle operazioni di riparazione professionale. Affidabilità e massima garanzia sono le parole chiave. Fra i principali strumenti troviamo chiavi dinamometriche, vassoi di riparazione, presse per display e batterie e non solo. Il kit di strumenti costa 49 dollari per il noleggio, così i clienti potranno prendere tutto senza dover acquistare nulla di extra.

Questo sistema permette di espandere l’accesso alle riparazioni e aumentare le riparabilità dei gadget nel tempo. Giusto per dar un po’ di numeri, vi segnaliamo che Apple ha raddoppiato il numero di centri assistenza negli ultimi anni, fornendo corsi, strumenti e accessori a oltre 4000 fornitori esclusivi.

