Apple lancerà un nuovo iPad low-cost nel 2024 (RUMOR)

Nel corso dei prossimi mesi, precisamente nella seconda metà dell’anno, sembra che Apple lancerà un nuovo iPad di fascia bassa, andando a togliere – di fatto – il famigerato tablet di nona generazione con Touch ID e porta Lightning. Lo riporta un rapporto taiwanese sui piani di allocazione delle risorse per lo sviluppo del prodotto dell’azienda di Cupertino, ma essendo un leak non ufficiale, vi invitiamo sempre a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Cosa sappiamo sul nuovo iPad low-cost di Apple?

Il rapporto di Nikkei Asia afferma che Apple sta lavorando con BYD, un importante assemblatone di iPad per spostare parte della produzione in Vietnam. È la prima volta che avviene il trasferimento delle risorse NPI (nuovi prodotti) in questo luogo per un terminale così importante. Si dice anche che il device è in fase di test e la produzione inizierà intorno alla metà di febbraio 2024; dovrebbe arrivare sul mercato nella seconda parte dell’anno, verosimilmente dopo la WWDC di giugno, a quanto pare. Ad oggi non sappiamo quali possano essere le modifiche rilevanti di un prodotto del genere.

Curioso poi segnalare come Apple stia scegliendo nuovi Paesi per la produzione dei suoi device; questa è la tendenza iniziata pochi anni fa che vede la compagnia di Cupertino diversificare la catena di fornitura al fine di ridurre la dipendenza dalla Cina.

Se intanto desiderate un tablet low-cost ma potente, vi consigliamo iPad (2022) a soli 489,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; ha la porta USB Type-C, dispone del processore Apple Bionic A14, ha una main camera da 12 Mpx, una webcam posta in landscape mode, uno schermo da circa 11″ compatibile con la Smart Cover Keyboard ed è disponibile in quattro frizzanti colorazioni.

