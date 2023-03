Apple lancerà presto una nuova colorazione per iPhone 14 e 14 Plus

Nel prossimo futuro Apple potrebbe presto svelare una nuova colorazione per iPhone 14 e 14 Plus. Si dice infatti che, durante il keynote primaverile, l’OEM di Cupertino annuncerà la tinta gialla per i melafonini entry level della gamma del 2022.

Abbiamo appreso questa indiscrezione da un post pubblicato su Weibo e condiviso in rete sul portale nipponico MacOtakara. Il colosso americano intende rilasciare i device in questa frizzante colorazione, che richiama quella di iPad (2022), a brevissimo.

iPhone 14 in giallo? Forse sì

Ad oggi non abbiamo modo di verificare l’autenticità della fonte, motivo per cui vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con “un pizzico di sale”. MacRumors però ha scoperto che il team PR di Apple sta pianificando di tenere un briefing sui device next-gen in arrivo a breve. In poche parole, ci stiamo avvicinando al primo keynote dell’anno.

Questa inedita colorazione dovrebbe incrementare le vendite. Sarebbe il terzo anno di fila in cui vediamo una tinta inedita per un prodotto uscito in commercio mesi prima. Nel 2021 abbiamo visto iPhone 12 e 12 mini in viola, mentre lo scorso anno abbiamo avuto iPhone 13 e 13 mini in Alpine Green e iPhone 13 Pro e Pro Max in Dark Green.

Al momento ci sono diverse opzioni da scegliere se si desidera un iPhone 14 o un 14 Plus: Blue (simile al color ghiaccio), Purple, Midnight, Starlight e Product (RED). iPhone 14 Pro invece, è disponibile in Silver, Gold, Dark Purple e Space Black. Non sappiamo se vedremo anche una nuova opzione rossa per le iterazioni premium. Sul web sono emersi dei render 3D che mostrano come apparirà il telefono nella sua elegantissima iterazione. Visto che non c’è nulla di ufficiale, vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”.

Se per voi la scelta del colore è ininfluente, allora vi suggeriamo di prendere il modello Midnight da 128 GB su Amazon al prezzo speciale di soli 887,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.