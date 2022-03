Apple lancerà nuovi iPad e iPhone al keynote dell'8 marzo

Apple lancerà i nuovi iPad Air e iPhone SE nell'evento dell'8 marzo: questo è quanto si apprende da alcune indiscrezioni emerse in rete nelle ore precedenti.

L'OEM di Cupertino ha da poco inviato gli inviti per il suo evento dell'8 marzo all'inizio di oggi. Durante questo show, la società dovrebbe presentare una serie di nuovi prodotti e ora un nuovo rapporto ha accennato al fatto che svelerà le nuove iterazioni di iPad Air e iPhone SE.

Apple: cosa sappiamo del keynote dell'8 marzo?

Le informazioni arrivano da un noto operatore di telecomunicazioni asiatico. Il provider è una delle principali reti mobili dell'Asia, che ha recentemente creato una pagina che elenca entrambi i terminali. Con il keynote alle porte, non sorprende che rivenditori, retail e store vari e eventuali stiano preparando le pagine per i prodotti in arrivo. Quindi, è molto probabile che il colosso di Cupertino annunci il nuovo modello di iPhone SE insieme all'ultima generazione di iPad Air la prossima settimana.

Guardando il portale, il provider si scopre che sta creando una pagina per i nuovi dispositivi e ha incluso persino immagini di prodotto per il nuovo smartphone e tablet (sono foto segnaposto). Si vociferava già che i nuovi iPhone SE e iPad Air sarebbero stati annunciati durante questo evento, ma il listino adesso lo conferma in maniera più o meno ufficiale. Inoltre, i metadati per la pagina del tablet hanno anche affermato che il nuovo tablet rappresenta la quinta generazione di iPad Air. D'altra parte, SE sarà la terza iterazione del telefono più economico dell'azienda. Presenterà il SoC Bionic A15 e il modem per le reti 5G.

Tenete presente che questa informazione non è ancora confermata al momento, quindi vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”. Dovremo aspettare un annuncio ufficiale per saperne di più anche su questi gadget, considerando che Apple in genere aspetta fino alla presentazione dei suoi device per rivelare maggiori dettagli.