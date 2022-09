Apple: la Lightning port compie 10 anni, ma sta per andare in pensione

Questa settimana abbiamo visto che il connettore Lightning di Apple ha compiuto dieci anni. Ebbene sì, è passato tantissimo tempo dal suo debutto avvenuto nel lontano 2012 con l’iPhone 5, un device rivoluzionario che fu il capostipite di una prima rivoluzione interna.

Come detto, lunedì è stato l’anniversario del debutto della porta Lightning. Questa è arrivata all’interno di iPhone 5 e sostituiva il connettpre dock a 30 pin che abbiamo visto su iPod, iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4S e sui primi iPad. All’epoca, l’attuale capo del marketing dell’azienda, Phil Schiller, lo aveva descritto come “lo standard moderno per i prossimi dieci anni”. E così è stato. Ora che l’obiettivo è passato, si volge lo sguardo al futuro aspettando i primi melafonini dotati di porta USB C.

Apple adotterà lo standard USB C nel prossimo futuro

Giusto per fare un esempio, i nuovissimi iPhone 14, in arrivo sul mercato a partire da oggi, non presentano ancora la porta USB C, ma sono dotati del connettore Lightning. Si dice che, a causa di nuove regolamentazioni dell’UE, l’azienda sarà costretta ad adottare il nuovo standard entro la fine del 2024, ma pare che già iPhone 15 disporrà di tale elemento.

Ad oggi, la compagnia di Cupertino inserisce già questa tecnologia sui suoi Mac, iPad, Studio Display, Pro Display XDR, cuffie Beats e non solo. Sono rimasti pochi gadget con la vecchia porta e tra questi troviamo anche i nuovi melafonini. Si dice che iPad (2022) di decima generazione avrà la porta comune agli altri melafonini, così come i prossimi AirPods e i futuri battery pack MagSafe.

Pochi mesi fa tra l’altro, l’Unione Europea ha finalmente raggiuto un accordo per obbligare le aziende ad adottare tutte il nuovo standrd unico (USB C) su tutti i prodotti in commercio. Si parla già di iPhone 15, il quale potrebbe ottenere questa tecnologia già a settembre del prossimo anno.

