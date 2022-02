Apple continua a guidare il mercato degli smartphone

L'ultimo rapporto di Strategy Analytics mostra che nel quarto trimestre del 2021, i ricavi all'ingrosso e il prezzo medio di vendita dei gadget all'interno del settore globale degli smartphone sono aumentati rispettivamente del 6% e del 9% su base annua. Apple è il brand che ha mantenuto il suo vantaggio con una quota di entrate maggiore rispetto allo scorso anno.

Apple al primo posto, ma le altre aziende?

Samsung è al secondo posto mentre Xiaomi, OPPO e Vivo sono rispettivamente terzo, quarto e quinto. Honor ha superato Realme ed è salito al sesto posto. In settima, ottava, nona e decima posizione abbiamo Realme, Lenovo-Motorola, Huawei e Transsion. È interessante vedere l'ex colosso della telefonia mobile di Ren Zhengfei nella top 10.

Inoltre, l'OEM di Cupertino è il produttore con la quota più alta di telefoni cellulari sopra i 1.000 dollari. In termini di spedizioni, la mela è al primo posto con una quota del 22%, seguita dai competitor cinesi. Tuttavia, in termini di spedizioni per tutto il 2021, Samsung resta in prima posizione.

Nelle notizie correlate, Apple ha recentemente lanciato l'ultima versione beta dell'app Apple Music per Android. Il codice nascosto potrebbe suggerire che la compagnia lancerà presto un'app di musica classica indipendente. Nel 2021, la società di Cupertino ha acquisito Primephonic, una realtà che distribuiva musica classica in streaming; ha chiuso però i battenti il 7 settembre scorso.

Ora, sembra che Apple stia studiando un piano per migliorare il suo attuale servizio di musica. Ci sono indicazioni che lancerà un servizio specifico per la musica classica nel 2022. Non di meno, ha inoltre acquisito di recente AI Music, una società con sede a Londra che utilizza l'intelligenza artificiale per creare musica dinamica su misura.

Dulcis in fundo, abbiamo appena appreso ce iPhone 14 è stato finito ed è stato inviato ad una fabbrica per la prima fase di test; se non si presenteranno errori di varia natura, il device entrerà ufficialmente nella fase di produzione di massa.