Apple: la "faida" con i Paesi Bassi peggiora, ancora

Apple è stata multata di altri 5 milioni di euro poiché i regolatori olandesi affermano che la compagnia si sia “rifiutata di presentare proposte serie“.

Le autorità di regolamentazione olandesi hanno imposto un'altra multa di 5 milioni di euro al colosso americano di Cupertino per via di una continua disputa sui sistemi di pagamento alternativi per le app di dating.

Le multe totali di Apple hanno ora raggiunto i 25 milioni di euro poiché le autorità di regolamentazione valutano sanzioni settimanali; si dice che gli enti regolatori olandesi arriveranno a fornire alla mela multe per un totale di 50 milioni di euro o fino a quando Apple non soddisferà i requisiti normativi.

In una dichiarazione condivisa con TechCrunch, l'Autorità per i consumatori e i mercati (ACM) afferma che Apple si è “rifiutata di presentare proposte serie” e che “le cosiddette “soluzioni” della società continuano a creare troppi ostacoli per i fornitori di app di appuntamenti.

“Nell'ultima settimana, non abbiamo ricevuto nuove proposte da Apple con le quali sarebbero conformi ai requisiti di ACM. Ecco perché Apple dovrà pagare una quinta penale. Ciò significa che l'importo totale di tutte le penalità ammonta attualmente a 25 milioni di euro.

Abbiamo spiegato chiaramente ad Apple come possono soddisfare i requisiti di ACM. Finora, tuttavia, si sono rifiutati di avanzare proposte serie. Troviamo l'atteggiamento di Apple deplorevole, soprattutto da quando i requisiti di ACM sono stati confermati in tribunale il 24 dicembre. Le cosiddette “soluzioni” di Apple continuano a creare troppi ostacoli per i fornitori di app di appuntamenti che desiderano utilizzare i propri sistemi di pagamento.

Abbiamo stabilito che Apple è un'azienda con una posizione dominante. Ciò comporta responsabilità extra nei confronti dei suoi acquirenti e, più in generale, della società in generale. Apple deve stabilire condizioni ragionevoli per l'utilizzo dei suoi servizi. In tale contesto, essa non può abusare della sua posizione dominante. Le condizioni di Apple dovranno quindi tenere conto degli interessi degli acquirenti.