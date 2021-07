Secondo quanto si avverte, sembra che Apple abbia appena avvertito che la carenza di chip potrebbe influire sulla produzione di iPhone.

Apple è preoccupata per la crisi dei semiconduttori

La carenza globale di semiconduttori è diventata un problema serio per tutto ciò che riguarda la tecnologia. Sebbene inizialmente la carenza avesse avuto un impatto quasi solo sulle case automobilistiche, ora sta anche intaccando anche il business dell'elettronica di consumo.

Poiché questa crisi sta colpendo l'industria degli smartphone, Apple ha affermato che potrebbe influire sulla produzione di iPhone e la società ha anche previsto un rallentamento della crescita dei ricavi. Ciò avrà un impatto anche sul business dei servizi del gigante della tecnologia.

I dirigenti di Apple hanno affermato che le entrate per l'attuale quarto trimestre fiscale cresceranno a due cifre, ma saranno inferiori al tasso di crescita del 36,4% nel terzo trimestre appena concluso. Hanno aggiunto che mentre l'impatto della carenza di chip è stato meno grave di quanto temuto nel terzo trimestre, ma peggiorerà nel quarto, estendendosi anche alla produzione di iPhone.

Tim Cook, CEO dell'azienda, ha affermato che i chip interessati dalla carenza sono realizzati utilizzando tecnologie precedenti, ma sono ancora vitali come parti di supporto per la realizzazione dei melafonini. Gli analisti ritenevano che l'OEM di Cupertino potesse accumulare chip per i suoi modelli di iPhone di prossima generazione, ma paer che non sia stato così.

Ci sono diverse ragioni alla base della carenza globale di chip, tra cui la chiusura delle fabbriche a causa della pandemia di COVID-19 e l'aumento della domanda di prodotti di elettronica di consumo durante il lockdown per via dello smart working e del tele-lavoro.

La situazione non è così grave per Samsung e Apple come per i produttori di telefoni più piccoli. HMD Global, che produce dispositivi a marchio Nokia, ha avvertito che la carenza di semiconduttori potrebbe rivelarsi difficile per le aziende più piccole.

I rapporti indicano che molti attori nel settore della telefonia mobile stanno lottando per procurarsi una varietà di semiconduttori, inclusa la lotta per l'approvvigionamento di chip per la gestione dell'alimentazione, driver di visualizzazione, processori applicativi, oltre a quelli per i modem 4G e 5G.

