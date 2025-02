Apple iPhone 16 Pro: a soli 940€ è un miracolo su eBay

Ti basta un semplice coupon per acquistare il nuovissimo Apple iPhone 16 Pro 128GB in offerta su eBay a un prezzo imperdibile. Aggiungilo al carrello e concludi l’ordine a soli 940€, invece di 1239€. Insomma, un gran bel risparmio sul colosso dello shopping online. L’importante è essere veloce perché sta andando a ruba.

Una volta messo nel carrello, dovrai inserire il Coupon PCDIMUSICA2025. L’apposita casella destinata ai Codici Sconto la troverai alla pagina dei metodi di pagamento, prima del check out per la conferma dell’ordine. Inserendolo otterrai un extra sconto del 5% (massimo 100€) che abbasserà il prezzo già in promozione.

E così questo Apple iPhone 16 Pro lo pagherai quasi 300€ in meno dal prezzo ufficiale di listino. Con eBay hai anche inclusa la garanzia 24 mesi sull’acquisto e puoi pagare in 3 comode rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. La consegna gratuita è inclusa per la maggior parte delle destinazioni.

Apple iPhone 16 Pro: con 300€ di risparmio è imperdibile

Risparmia adesso 300€ sull’acquisto del nuovo Apple iPhone 16 Pro 128GB. Questa super offerta la trovi solo su eBay. Sbrigati a metterla nel carrello e sfruttare il Coupon PCDIMUSICA2025! In questo modo potrai avere questo top di gamma a soli 940€! Le sue caratteristiche ti lasceranno a bocca aperta. Io lo uso ormai da mesi e non potrei più farne a meno.

La tripla fotocamera avanzata regala scatti e riprese da vero professionista, senza esserlo. Anche al buio sei in grado di immortalare le stelle, creando un’opera d’arte incredibile. Il processore A18 Pro è il cuore pulsante di questo telefono che assicura prestazioni elevate e in grado di gestire l’arrivo di Apple Intelligence ad aprile.

Il design in titanio è decisamente splendido da vedere oltre che resistente e leggero da usare. Apple iPhone 16 Pro monta un display Super Retina XDR ancora più ampio, da ben 6,9 pollici per un’immersività ancora più elevata. Acquistalo adesso a soli 940€ su eBay!