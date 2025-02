iPhone 16 Pro 128 GB: prestazioni al massimo e display ultra fluido, in sconto su Amazon

C’è un telefono più famoso e ambito di iPhone? Ogni anno Apple ci stupisce con modelli sempre più aggiornati e performanti. L’ultimo arrivato nella casa di Cupertino è l’iPhone 16 Pro, uscito da qualche mese. Oggi è possibile trovare la configurazione da 128 GB in sconto su Amazon a 1.099 euro, raro trovare gli ultimi modelli in offerta. Display super luminoso, comparto camera ottimo, velocissimo, potente, il suo design accattivante completa il tutto. Il suo prezzo solito è di 1239 euro ma puoi trovarlo in sconto a 1099 euro, in quattro diverse varianti di colore.

L’iPhone 16 Pro in offerta

L’iPhone 16 Pro è un top gamma indiscusso. Ha un display da 6,3 pollici Super Retina XDR OLED, con una risoluzione di 2622 x 1206 pixel e un refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Questa combinazione garantisce immagini nitide e fluide, rendendo l’esperienza visiva eccezionale. Inoltre, è dotato di supporto per il Dolby Vision che consente di visualizzare video in qualità HDR con colori vividi e contrasti profondi.

La fotocamera principale di questo iPhone in sconto è composta da un sistema a tripla lente, con un sensore principale da 48 MP che offre dettagli straordinari. Grazie al controllo avanzato della fotocamera, potrai catturare immagini e video di alta qualità, inclusi video in 4K a 120 fps.

L’autonomia dell’iPhone 16 Pro è eccellente, ti permette utilizzare il dispositivo per un’intera giornata senza doversi preoccupare della ricarica. La batteria da 3577 mAh supporta anche la ricarica rapida e wireless.

Il design del dispositivo è caratterizzato da una scocca in titanio nero, che conferisce un aspetto elegante e resistente. La parte anteriore è protetta da Ceramic Shield, garantendo una maggiore resistenza ai graffi e agli urti.

Insomma, iPhone 16 Pro rappresenta la scelta migliore se sei in cerca di un telefono potente e versatile, che assicura prestazioni fotografiche ottime, autonomia eccellente, fluidità e velocità nella navigazione. In sconto a 1099 euro con 128 GB di memoria è davvero eccezionale.