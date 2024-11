Apple iPhone 16 Pro Max (256GB): su eBay ad un prezzo mai visto prima

L’Apple iPhone 16 Pro Max con 256GB di memoria è disponibile su eBay a soli 1.259,90€, grazie al codice promozionale “PSPRNOV24“. Questa è l’occasione ideale per acquistarlo: a questo prezzo è un best buy.

Realizzato con una robusta scocca in titanio, l’iPhone 16 Pro Max è equipaggiato con lo stupendo display Super Retina XDR da 6,7 pollici offre una qualità visiva straordinaria con colori vibranti, neri profondi e un’esperienza visiva senza paragoni, ideale per contenuti multimediali e gaming.

Il potente chip A17 Pro garantisce prestazioni senza compromessi, supportando le applicazioni più avanzate e il multitasking intensivo. La memoria da 256GB offre ampio spazio per foto, video, app e documenti, rendendolo perfetto per utenti esigenti. La connettività 5G assicura velocità di navigazione e download ultrarapide, mentre la batteria di lunga durata consente di affrontare un’intera giornata senza problemi.

Il comparto fotografico è uno dei più avanzati mai visti su uno smartphone, con una fotocamera principale da 48 MP, un teleobiettivo per zoom ottico e funzionalità avanzate per scatti notturni e video in 4K. Il sistema operativo iOS 17 offre un’esperienza fluida e personalizzabile, arricchita da aggiornamenti costanti e nuove funzionalità.

Non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva su eBay e approfitta del codice “PSPRNOV24” per averlo al miglior prezzo possibile!