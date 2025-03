Apple iPhone 16 al miglior prezzo su eBay: da acquistare ora

Apple iPhone 16 128GB è lo smartphone iOS in grado di cambiarti la vita. Prestazioni e design sono davvero al top. Grazie a questo dispositivo potrai accedere a tutte le funzionalità disponibili su Apple Intelligence, quando arriverà in Italia. Cosa stai aspettando? Anticipa tutto acquistandolo adesso al miglior prezzo di sempre. Ora è in offerta su eBay a soli 779,90€, invece di 979€.

Ottenere questo prezzo così competitivo è tanto semplice quanto veloce. Una volta aggiunto il tuo iPhone 16 in carrello devi avanzare fino alla pagina dedicata ai metodi di pagamento. Lì devi inserire il Coupon PSPRMAR25, ancora valido per ottenere un extra sconto di 30€ sul prezzo già in promozione, che è in sconto del 21%. Niente male vero? Ma devi sbrigarti perché sta andando a ruba.

Al momento, sono ancora disponibili pochissimi pezzi dell’Apple iPhone 16 128GB. La consegna gratuita è inclusa per molte destinazioni in Italia. Inserisci il tuo indirizzo per scoprire se puoi anche tu beneficiare della spedizione senza costi aggiuntivi. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodi di pagamento, puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

Apple iPhone 16: non vorrai più tornare indietro

Scegliere un Apple iPhone 16 128GB è un vero e proprio passo avanti. Una volta provato non vorrai più tornare indietro. Le sue prestazioni sono elevate, grazie anche al nuovo processore all’avanguardia che garantisce velocità e fluidità estreme. Stiamo parlando del Chip A18 Bionic, esagerato in tutto. Approfitta subito dell’offerta su eBay per averlo a soli 779,90€.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è semplicemente pazzesco. Ogni immagine viene trasmessa con colori ultra vivi, come se stessi guardando la realtà. Anche i dettagli sono incredibili, curati nei minimi particolari, per un’esperienza estremamente immersiva e impareggiabile. Insomma, uno smartphone adatto sia per produttività che per intrattenimento spinto.

Foto e video sono una bomba con la nuova doppia fotocamera. Cosa stai aspettando? Questo e molto altro ti stanno aspettando sul tuo prossimo Apple iPhone 16 128GB. Non pagarlo di più! Acquistalo adesso su eBay con PSPRMAR25.