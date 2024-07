Apple iPhone 15 Pro in offerta: finalmente sotto i 1000€ (Amazon)

Finalmente, l’Apple iPhone 15 Pro è disponibile su Amazon a meno di 1000€. E’ equipaggiato con il potente chip A17 Pro che offre un miglioramento del 20% nelle prestazioni grafiche e supporta giochi avanzati come Resident Evil 4 e Assassin’s Creed.

Ovviamente, al momento del checkout sarai libero di scegliere di dividere l’importo in più rate mensili: il numero e il loro importo lo scegli tu, tra tantissime opzioni disponibili. Non dovrai fare altro che scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento. Inoltre, il telefono è in disponibilità immediata: ordinalo subito per riceverlo a casa domani, senza costi aggiuntivi (con Prime).

Il display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici garantisce una qualità visiva eccezionale con una risoluzione elevata e colori vivaci. La fotocamera principale da 48MP con un sensore migliorato e nuove funzionalità software come il Photonic Engine e Smart HDR 5 offre scatti incredibilmente dettagliati e la possibilità di scegliere il punto focale post-scatto. La fotocamera teleobiettivo da 12MP offre uno zoom ottico 3x, particolarmente utile per scatti dettagliati senza perdita di qualità.

L’iPhone 15 Pro include anche un’ampia gamma di miglioramenti nelle capacità video, come la registrazione in ProRes e la possibilità di registrare video spaziali per Apple Vision Pro. La batteria ha una durata eccellente e supporta la ricarica rapida, raggiungendo il 50% di carica in circa 30 minuti.

Inoltre, il nuovo design in titanio non solo rende il telefono più resistente ma anche più leggero. La questione non si pone nemmeno: a soli 999,00€, l’iPhone 15 Pro da 128GB è da prendere assolutamente. Ti consiglio di fare in fretta: l’offerta non durerà molto a lungo, sta facendo gola a moltissimi altre persone. Acquistalo subito per essere sicuro di averlo ad un prezzo imbattibile!